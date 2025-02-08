美跨黨派動議 聯邦設備禁DeepSeek

民主黨眾議員戈特海默（Josh Gottheimer）和共和黨眾議員拉胡德（Darin LaHood）動議禁止聯邦僱員，在政府電子設備使用DeepSeek，指控中國政府能夠使用DeepSeek進行監視和散布虛假訊息，應把其排除出聯邦網絡。而在國家安全和研究目的之例外情況下，聯邦政府可研究DeepSeek。戈特海默表示，中國已經明確表示將利用掌握的任何工具來破壞美國國家安全，散布有害的虛假訊息，收集美國人的數據，絕對不能冒險讓中共滲透到美國政府官員的設備，危及美國國家安全。拉胡德則指，國會必須保護美國人的數據，繼續確保美國的領導地位。