美24眾議員提決議 籲廢一中政策

【本報綜合報道】美國24名共和黨眾議員周四提出決議案，呼籲政府廢除長期以來的一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，並與台灣談判雙邊自由貿易協定，支持台灣加入國際組織。

決議案由共和黨眾議員蒂法尼（Tom Tiffany）與佩里（Scott Perry）共同提出，稱一中政策「過時、適得其反而且不誠實」，沒法與台美民眾的利益對接，也未能反映70多年來台灣「作為主權獨立國家的明確現實」。決議案指出，台灣與多國維持外交、文化及經濟聯繫，顯示其明確地獨立於中國，美國總統應放棄一中政策，承認台灣是獨立國家。

倡與台談判自貿協定 決議案呼籲美國總統承認台灣民選政府的合法性，讓雙邊外交關係正常化，並允許互派大使，同時撤銷限制美台官員正常溝通及互動的機構指導方針。此外，美國貿易代表辦公室應啟動與台灣簽訂自貿協定的正式談判，美國總統、駐聯合國大使及其他相關官員應採取措施，支持台灣在聯合國及其他美國參與的國際組織中的完整會員資格。

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯證實，羅森伯格已結束AIT主席的任期。羅森伯格曾在國務院及白宮國家安全委員會擔任多項職務，包括白宮國家安全委員會中國與南韓事務主任、中國與台灣事務資深主任，曾在布林肯擔任副國務卿時出任幕僚長。

決議案籲美國與台灣（圖）關係正常化。

（Getty Images圖片） 共和黨眾議員

蒂法尼 共和黨眾議員

佩里