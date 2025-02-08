巴拿馬退出一帶一路 華斥美挑撥中拉關係

90天後生效 原定2026年到期 中美在拉丁美洲的角力愈演愈烈之際，巴拿馬總統穆利諾周四宣布，已正式向中國遞交文件退出「一帶一路」協議，將於90天後生效。中國外交部對巴拿馬不再續簽諒解備忘錄深表遺憾，希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民的長遠利益出發，排除外來干擾，作出正確決定。

穆利諾表示，巴拿馬駐華大使館已知會中方退出「一帶一路」倡議的決定，他否認應美方要求而退出。巴拿馬與中國2017年簽署諒解備忘錄，加入「一帶一路」倡議，3年續簽一次，現有合約原定2026年到期。巴拿馬將成為繼愛沙尼亞、意大利及菲律賓後，第4個退出「一帶一路」倡議的國家。

對於美國國務院稱美方政府船隻可免費使用巴拿馬運河的說法，穆利諾感到詫異並批評對方說謊，強調不會在謊言和虛假訊息基礎上處理與美國的關係。他續稱，曾向美國國防部長海格塞斯解釋過基於憲法限制，巴拿馬政府和運河管理局均不得免除運河費用。穆利諾透露，稍後會與美國總統特朗普通電話。

美稱義務保護運河 付費荒謬 知情人士稱，穆利諾會說明巴拿馬已同意特朗普要求的所有事情，包括削減中國影響力、擴大與美國國土安全部合作、合作打擊毒販，透過合法途徑給予美國海軍艦艇優惠通行待遇。訪問多米尼加的美國國務卿魯比奧稱尊重巴拿馬按法規行事，但美國海軍有條約義務保護巴拿馬運河，直言為在衝突中義務保護的地區支付通行費荒謬。

中國外交部堅決反對美國透過施壓脅迫手段抹黑共建「一帶一路」倡議，批評魯比奧訪問拉美國家期間的不實言論充斥冷戰思維和意識形態偏見，對中國無端指摘，蓄意挑撥中國同拉美國家關係，干涉中國內政，損害中方正當合法權益。中方已向美方提出嚴正交涉。外交部強調，中方支持巴拿馬對運河的主權，致力於維護運河作為永久中立的國際通行水道地位。中方從未參與運河管理運營，從不插手運河事務，所謂中國控制運河是製造謊言。

外交部又指，美方干擾中拉正常交流合作不得人心，終將徒勞。中方將堅定維護自身主權、安全和發展利益。中拉務實合作不附加任何條件，不針對第三方，體現互利共贏。美方對拉美國家與第三國的正常合作指手畫腳，缺乏對拉美國家的基本尊重。中拉之間相向而行、加強合作的大勢不可逆轉。

哥倫比亞擬增來往上海新航道 哥倫比亞商務部宣布，計劃增加一條往來上海的新海上航道，加強對華關係。新航線可讓船舶從哥倫比亞布維納文圖拉港（Buenaventura）出發，經秘魯大型港口錢凱（Chancay）穿越太平洋，再到上海。中國駐哥倫比亞大使朱京陽指，這對中國與哥倫比亞的貿易來說是個好消息。本報綜合報道