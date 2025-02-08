8公路巡查員殘忍 捱撞寵物犬遭烹分

廣東深圳一名網民日前指，寵物犬因受到鞭炮驚嚇走上廣深珠高速公路捱撞受傷後，巡查人員竟把狗隻帶走煮食。高速公路周四表示，巡查人員以為犬隻無人飼養，且沒有生命迹象而私自處理，強調將嚴肅處理不當行為。

以為無主人飼養 網民稱，寵物犬寄養在深圳一家寄養中心，上月29日走失後跑上高速公路不幸被撞，職員帶走寵物犬後烹飪分給8人食用。廣深珠高速公路有限公司回應指，已成立專門調查小組第一時間調查。公路巡查人員上月29日早上9時58分從監控中心得知，有一隻狗出現在某路段某車道；10時19分，巡查人員趕赴現場途中，從監控中心獲知狗隻被撞倒。

巡查人員10時22分到達現場並封路，發現一隻黃色狗躺在靠近中央分隔帶處，已沒有生命迹象。為防範二次事故，巡查人員在現場拍照、上報監控中心登記，並把狗屍帶離高速公路。巡查人員以為狗隻無主飼養，因此私自處理。廣深珠高速公路有限公司對事件深表遺憾，將嚴肅處理涉事人員的不當行為。對於寵物犬是否已煮食，高速公路職員沒有正面回應。

寄養中心認失職 寵物寄養中心職員透露，寵物犬確實被高速公路巡查人員食用，目前正與狗主協商。寄養中心在社交平台發布《致歉聲明》稱，因嚴重管理失職導致狗隻跑出牧場，中心負有不可推卸的責任。事件發生後，中心第一時間與狗主聯繫並一同尋找，但結局讓大家非常痛心，將配合所有處理措施及後續方案。本報綜合報道