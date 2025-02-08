「核潛艇之父」黃旭華99歲逝世

黃旭華出生於廣東汕尾，祖籍廣東揭陽，畢業於國立交通大學。他是中國著名船舶專家、核潛艇研究設計專家、中國工程院首批院士、中國第一代核動力潛艇研製創始人之一，也是中國共產黨優秀黨員、中國船舶重工集團719所名譽所長、共和國勳章、國家最高科學技術獎獲得者以及全國道德模範。

黃旭華於1958年被調往北京，並加入海軍艦船修造部和一機部船舶工業管理局聯合組建的核潛艇總體設計組船體組。中國工程院介紹，黃當年為研製核潛艇，新婚不久即告別妻子來到試驗基地，默默奉獻了30多年。這些年來，8名兄弟姊妹都不知道黃旭華搞核潛艇，父親臨終時也不知他是幹甚麼的，母親從63歲盼到93歲才見到兒子一面。