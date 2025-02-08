上海再組團赴台北燈會遭拒

【本報綜合報道】2025年台北燈節按慣例設立了上海市專屬燈區，邀請上海組團赴台參與，但持續受到陸委會阻礙，除了過年前否決上海市台辦主任金梅率領的第一團，市文旅局副局長金雷率第二團赴台也遭否決。陸委會昨回應指，宜由觀光「小兩會」溝通後，再申請赴台。

陸委會指宜與觀光「小兩會」溝通 台北市政府證實，原定於下周二赴台的第二團，再遭陸委會拒絕申請。知情人士指出，陸委會約於周一通知台北市政府，應該不會允許第二團赴台，至近日正式發文否決，因此目前上海方僅剩第三團、由燈藝師和上海旅遊業者組成的14人團能於下周四赴台。知情人士又指，陸委會並未說明拒絕理由，恐與不滿上海市台辦阻撓台商返台參加海基會春節酒會有關。

陸委會指出，兩岸觀光涉公權力事項，為保障台灣旅行業者、民眾最大利益，及確保兩岸旅遊健康有序發展，兩岸觀光旅遊踩線團赴台，應透過台旅會和海旅會溝通及安排。台北市長蔣萬安表示感到非常遺憾，這已打破行之多年的慣例。他認為要勇敢溝通對話，讓兩岸的路愈走愈寬、開大門。