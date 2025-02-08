台民眾搶打流感疫苗 公費針將用罄准增購

【本報綜合報道】台灣女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世，引發搶打疫苗潮。行政院長卓榮泰周四表示，公費流感疫苗預計一周內用完，因此同意衞福部增購10萬劑，供長者、幼兒等11類高風險人群打針，以減少重症及死亡個案。

衞福部疾管署副署長曾淑慧表示，為提升較高風險人群接種率，緊急增購的流感疫苗將提供11類原計劃第一階段施打對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養或長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至小學入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衞生防疫相關人員、小學至高中連同職校及5年制專科學校3年級學生、幼兒園及居家託育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

自費疫苗仍充足 曾淑慧又指，如增購疫苗流程順利，會在本月20日左右提供給高風險人群接種，預算來源為今年度的疫苗基金。卓榮泰強調，自費疫苗仍充足，民眾可自費施打，衞福部則應盡快增購公費流感疫苗，地方政府也應妥善規劃接種作業，提供便民服務。