在家涉殺3婦後碎屍 高雄7旬翁羈押禁見

遇害人兒子報案 揭遺體沉河 台灣高雄驚現連環殺人案，一名老翁涉嫌去年底起在家中殺害至少3名女子後碎屍，其中一人的屍塊更棄置河中。案件因第三名受害人的兒子報稱母親失蹤而揭發，疑兇落網後否認殺人，高雄地方法院昨日裁定羈押禁見。

71歲林姓婦人周日下午5時許離開楠梓區住所後音信全無，兒子因無法撥通母親手機周一報警。警方翻查閉路電視發現，駕電單車的林婦最後出現在前鎮區。電單車後座當時載着一名男子，經科技偵查比對影像鎖定73歲男子張介宗，林婦進入對方住所後便沒有出來。張介宗周一早上6時至10時進出住處至少12次，拿着垃圾前往河邊形迹可疑，警方通報高雄地檢署指揮偵辦。

住所曾傳出鋸東西聲音 調查人員周三在張介宗住處旁逮捕他，翌日在前鎮區五號船渠打撈，起初僅尋獲林婦的腳掌、內臟與部分皮膚組織，懷疑部分已被魚類啃噬。當搜索範圍擴大至河渠下游後，調查人員撈獲更多屍塊。張介宗無業，曾因強暴觸犯軍法判無期徒刑，特赦出獄後又犯下盜竊及搶劫罪。張介宗本與兄長一同居住，在兄長去年5月去世後一人獨居。

鄰居指張介宗行為怪異，常一絲不掛在露台曬太陽，見面不會打招呼，曾在深夜聽到他的家中傳出鋸東西聲音。警方證實，張介宗住處的血液DNA分屬林婦、張婦（75歲）及黃婦（75歲）。張婦居於高雄左營區，上月17日進入疑兇家中後沒再現身，推測當天遇害。黃婦是張介宗的大嫂，在楠梓區獨居，去年11月27日人間蒸發。黃婦居於新北市汐止的兒子去年12月15日因母親失蹤報警，案件轉交高雄警方跟進，但一直沒有進展。

張介宗在左營兩個公園十分活躍並參與小賭博，因此結識林婦、張婦及其他女性友人。警方強調，張介宗作案手法兇殘，專挑年長婦女下手，警方將積極搜集證據，不容疑兇逃避法律制裁。本報綜合報道