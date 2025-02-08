前財政部長劉昆 任社保基金理事會長

【本報綜合報道】前財政部部長劉昆卸任逾一年後，早前擔任全國社會保障基金理事會黨組書記，並再任財政部黨組成員。全國社會保障基金理事會官方網站昨日顯示，劉昆已同時擔任理事會理事長。

劉昆於1956年12月出生，是廣東饒平人，在廈門大學經濟系財政金融專業畢業，具省委黨校研究生學歷。他曾任廣東省政府副秘書長、省財政廳廳長、副省長等職，2013年5月出任財政部副部長、黨組成員，後轉任全國人大常委會機關黨組成員、全國人大常委會預算工作委員會主任、第十二屆全國人大財經委員會副主任委員，2018年3月任財政部部長、黨組書記，至前年10月卸任。

中央組織部有關負責人上月17日出席全國社會保障基金理事會領導幹部會議，宣布中央決定免去丁學東的全國社會保障基金理事會黨組書記職務，由劉昆接任。他同時擔任財政部黨組成員，全國社會保障基金理事會黨組書記、理事長。

理事會是財政部管理的事業單位，作為基金投資營運機構，不明確行政級別。