北京現12級陣風 伴隨降溫

【本報綜合報道】中央氣象台昨繼續發布寒潮藍色預警、大風黃色預警，北京周四出現入冬以來範圍最大、最強的大風降溫過程，更探測到12級罕見陣風。有電單車和單車被吹倒一地，網民形容風非常大、非常冷，「差點被吹飛」，有人2公里通勤被迫召車。

內蒙古東部、華北北部、山東等地最大陣風可達9至10級，渤海海峽、黃海中部、台灣海峽、巴士海峽、南海東北部和中東部風力可達9級、陣風10至11級。

受寒潮影響，西北地區東南部、華北南部、黃淮等地降溫6至8℃，其中黃淮南部降溫可達10℃以上；南方大部地區降溫4至6℃，其中江淮、江南、華南等地降溫8至10℃。最低溫度0℃線今日早上，南壓至貴州南部至江南南部一帶，專家提醒注意風寒效應。

多地交通受阻 大風降溫天氣影響交通出行，多地積極應對。其中內蒙古在周四迎來大面積降雪，當日區間路段封閉4條高速公路，關閉19個收費站。北京市交管局同日發布大風天氣安全出行提示，呼籲電動單車駕駛者和乘客嚴守交通法規，佩戴安全頭盔，使用禦寒裝備要以不影響安全為前提。山東省建議，風力較大地區設施大棚需提前加固棚膜等，防止出現災情。