兩岸國際

美CIA向員工推出自願離職計劃

美國聯邦政府的「瘦身計劃」首次擴大到情報機關，中央情報局（CIA）周二向全體員工提出自願離職計劃，提出申請的員工不需工作即可領取8個月工資和福利到今年9月，然後離職。CIA發言人表示，此舉是為機構注入新活力的努力之一。（綜合報道）
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