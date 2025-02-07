聯邦法官阻封殺非法移民子女

美國總統特朗普上台後簽署行政命令，撤銷非法移民或臨時簽證持有人在美國出生子女自動獲得公民身份的權利，馬里蘭州聯邦法官周三頒令阻止行政命令實施。此前，華盛頓州一名法官上月底亦指特朗普的行政命令違憲，美國至今有22個州及多個人權組織就有關命令提出訴訟。（綜合報道）