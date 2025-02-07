2月7日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月07日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美禁止跨性別者參與女子運動
美國總統特朗普周三簽署行政命令，禁止跨性別女性參與女子體育項目，即時在全國實施。特朗普形容，女性體育的紛爭經已結束。反對聲音則指，禁令侵犯少數運動員的權利。美國國家大學體育協會去年數據顯示，全美52萬名運動員中，跨性別運動員只有不足10人。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250207-0207_00180_028/美禁止跨性別者參與女子運動
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc