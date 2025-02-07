美禁止跨性別者參與女子運動

美國總統特朗普周三簽署行政命令，禁止跨性別女性參與女子體育項目，即時在全國實施。特朗普形容，女性體育的紛爭經已結束。反對聲音則指，禁令侵犯少數運動員的權利。美國國家大學體育協會去年數據顯示，全美52萬名運動員中，跨性別運動員只有不足10人。（綜合報道）