美專家料在俄朝兵 傷亡率50%
【本報綜合報道】美國智庫戰略與國際研究中心專家瓊斯（Seth Jones）周二估計，部署俄羅斯庫爾斯克州邊境作戰的北韓士兵，傷亡率或高達50%。瓊斯認為，俄羅斯在消耗戰中利用北韓軍隊，以人海戰術在戰場取得進展。
瓊斯表示，北韓軍隊傷亡人數大約為三分之一，甚至可能是一半。他指雖然確實情況目前難以得知，但陣亡人數多達1,100人，對一支11,000或12,000人的軍隊而言比例相當驚人。瓊斯引用與烏軍的對話稱，北韓士兵作戰十分勇猛並視死如歸，惟組織較差。北韓和俄羅斯士兵之間的凝聚力，包括指揮和控制明顯不佳，且存在語言障礙。瓊斯指出，大部分上戰場的俄軍士兵並非聖彼得堡或莫斯科精英家庭出身，而是來自中亞、西伯利亞，甚至是監獄，他們的犧牲不會為俄羅斯總統普京帶來高昂政治成本。
韓亦指傷亡慘重
南韓國家情報院稱，北韓士兵自上月中起已沒有出現在庫爾斯克前線。傷亡慘重似乎是北韓軍人銷聲匿迹的原因之一，國情院正確認原因。國情院早前推測，在俄北韓士兵陣亡300人，2,700人負傷。
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