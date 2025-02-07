美專家料在俄朝兵 傷亡率50%

瓊斯表示，北韓軍隊傷亡人數大約為三分之一，甚至可能是一半。他指雖然確實情況目前難以得知，但陣亡人數多達1,100人，對一支11,000或12,000人的軍隊而言比例相當驚人。瓊斯引用與烏軍的對話稱，北韓士兵作戰十分勇猛並視死如歸，惟組織較差。北韓和俄羅斯士兵之間的凝聚力，包括指揮和控制明顯不佳，且存在語言障礙。瓊斯指出，大部分上戰場的俄軍士兵並非聖彼得堡或莫斯科精英家庭出身，而是來自中亞、西伯利亞，甚至是監獄，他們的犧牲不會為俄羅斯總統普京帶來高昂政治成本。