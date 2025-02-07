克宮：仍可與澤連斯基談判

【本報綜合報道】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，雖然澤連斯基不是烏克蘭合法總統，但俄方仍對談判持開放態度。

指對方不是合法總統 澤連斯基周二受訪稱，如果與俄羅斯總統普京會談能為烏克蘭人民帶來和平，他願意會晤。佩斯科夫回應指，普京對澤連斯基的看法不帶任何情緒，考慮到特別軍事行動區的局勢，烏克蘭應首先展示對談判的開放態度。

佩斯科夫提到澤連斯基拒絕舉行總統選舉，且他的任期已於去年5月屆滿，惟俄方仍準備展開談判。

澤連斯基在訪問指出，烏克蘭加入北約進程需要數年甚至需要數十年，認為西方應歸還核武器、導彈系統並協助建立一支100萬人軍隊，以確保烏克蘭安全。佩斯科夫直指澤連斯基無視核不擴散，發表瘋狂言論。他警告歐盟，討論核武裝烏克蘭不但荒謬且有潛在危險。

預計美國俄烏問題特使凱洛格將於下周在德國舉行的慕尼黑安全會議上，公布旨在結束烏克蘭戰爭的和平計劃。凱洛格在社交網確認，將與準備和美國合作的盟友在慕尼黑安全會議上會面。