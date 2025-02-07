特朗普加薩計劃捱轟 華府官員紛助解畫

稱從未承諾派兵 巴人僅需暫時遷離 美國總統特朗普「清空並接管加薩」言論引發國際輿論強烈譴責，批評無異於種族清洗。白宮周三澄清，特朗普從未承諾將向加薩派遣地面部隊，並撤回加薩民眾永久定居在鄰國的說法，稱他們需暫時遷移。

白宮發言人萊維特稱讚特朗普的建議突破常規思維，強調特朗普並未承諾向加薩派兵，但同時拒絕排除可能，而且加薩重建費用不會由美國承擔。她指出，特朗普希望地區合作夥伴特別是埃及和約旦，暫時接收加薩的巴勒斯坦難民，以便重建家園。她形容加薩是拆遷現場，不適合任何人居住。國家安全顧問沃爾茲稱，特朗普提出非常大膽、新穎想法，認為他不應受到批評。國務卿魯比奧表示，特朗普只是提議加薩民眾暫時撤離。

特朗普女婿庫斯納去年曾將加薩描述為寶貴的海濱財產，有美國批評人士及人權組織指，接管加薩和驅逐居民無異於鼓吹種族滅絕和反人類罪。民意調查顯示，經歷對伊拉克及阿富汗長期軍事干預後，絕大多數美國民眾反對參與新的地區衝突。

被批評種族清洗 聯合國秘書長古特雷斯不點名回應特朗普的方案，強調在尋求解決方案時，不能令問題變得更差。英國、法國及德國等，反對美國接管加薩和驅逐居民，重申支持兩國方案。俄羅斯指出，兩國方案是解決巴以問題的唯一途徑。約旦和埃及拒絕應接收巴勒斯坦難民的建議，強調加薩居民不應離開家園，並呼籲國際援助。

加薩210萬居民中約有70%由聯合國登記為難民，其中許多人是1948年流離失所的巴勒斯坦人後裔。當時約70萬巴勒斯坦人在以色列建國期間被驅逐或逃離家園，此後禁止返回屬於以色列領土的祖籍。有加薩居民聲言，寧願居住在廢墟，也不願離開。本報綜合報道