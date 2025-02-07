韓6部門禁用DeepSeek 華指無採數據

【本報綜合報道】南韓政府6個部門封鎖中國人工智能模型DeepSeek，中方強調不會要求企業非法採集數據。

DeepSeek總部成打卡點 南韓外交部、國防部等，禁止有連接內聯網的電腦進入DeepSeek，相信是防止洩漏敏感訊息。韓聯社報道，財政部正考慮限制措施，多間金融機構都已禁用。多國相繼禁止及限制使用DeepSeek，中國外交部稱高度重視並依法保護數據私隱和安全，從沒有亦不會要求企業或個人非法採集或儲存數據，重申反對將經貿科技問題政治化。

春節假期期間，每天都有很多人慕名來到DeepSeek位於浙江省杭州市的總部，大部分為了簡單拍個照、打個卡，包括不少外國人。過年後復工首日，DeepSeek總部迎來多間外媒，但公司已婉拒所有採訪。

全國人大常委會委員長趙樂際周三下午在北京人民大會堂，與南韓國會議長禹元植舉行會談時稱，中方願同韓方深化務實合作，用好產供鏈合作、出口管制對話等機制，共同抵制「脫鈎斷鏈」，維護兩國和地區產供鏈穩定暢通。