華不滿美增徵關稅 世貿確認申訴

美國財長 貝森特

【本報綜合報道】中國就美國加徵關稅向世界貿易組織提出申訴，指涉及保護主義和歧視，美國未有遵守世貿義務。中方不會主動挑起貿易爭端，願通過對話協商來解決問題，但對於單邊霸凌舉措，一定會採取必要措施堅決捍衞自身權益。

世貿確認收到中國申訴，並引述中方聲明指美國加徵關稅帶有保護主義和歧視，針對中國貨品，違反世貿規則，不符合美國在世貿框架內的義務；中方認為美國以阻止芬太尼流入作為加徵關稅的理由，是毫無根據的錯誤指控，中方會保留權利採取進一步行動。商務部新聞發言人何咏前稱：「美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反了世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，加劇全球貿易緊張。」中國將服裝企業PVH集團等美企列入不可靠實體清單，商務部解釋有關企業違反正常市場交易原則，對中國企業採取歧視性措施。

美財長：加稅冀令製造業回美 美國財長貝森特指，關稅計劃主要目標是把製造業帶回美國，特別是醫療用品和造船業。隨着生產回流到美國，企業收入和繳納的所得稅就會上升，關稅收入就會下降。關稅是達到目的的一種手段，而目的是把製造業基地帶回美國。