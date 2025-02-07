爭端降溫 美防長致電巴拿馬總統 允聯手保運河暢通

盼阻外國干涉 華府船免費穿越仍存分歧 中美圍繞巴拿馬運河的地緣政治角力，成為近期國際焦點。美國國防部長海格塞斯周三與巴拿馬總統穆利諾通電話，同意擴大美軍與巴拿馬安全部隊的相關合作，兩人重申兩國共同保衞巴拿馬運河。美國國務院單方面指，美國政府船隻可以免費通過巴拿馬的運河，惟巴拿馬運河管理局否認。

海格塞斯與穆利諾一致認為，美國和巴拿馬關係牢固並擁有許多共同安全利益，美國國防部等部門與巴拿馬運河管理局有廣泛和不斷擴大的合作。穆利諾歡迎海格塞斯未來訪問巴拿馬，促進兩國緊密關係，並確保運河免受外部威脅。海格塞斯周二與巴拿馬公共安全部長阿夫雷戈（Frank Alexis Abrego）通電話，海格塞斯強調首要事務是在總統特朗普領導下確保美國國家安全利益，包括確保巴拿馬運河暢通、不受外國干涉。

美讚巴拿馬搗非法移民 兩人重申共同保衞巴拿馬運河的承諾，海格塞斯讚揚巴拿馬打擊跨國有組織犯罪和非法移民，感謝巴拿馬願意接收由美國遣返的第三國非法移民並送回原來國家。兩人同意保持密切溝通，計劃在不久將來會面。美國國務院聲稱，美國政府船隻可以免費通過巴拿馬運河，每年可節省數百萬美元。

巴拿馬運河管理局其後發表聲明，澄清並未調整美國政府船隻的費用。巴拿馬運河管理局以絕對負責任的態度，願就美國軍艦通過運河一事，與美國相關官員對話。

中方承認運河永久中立 中國外交部昨日回應稱，中方一貫尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河作為永久中立國際水道的地位。中方尊重巴拿馬政府對運河的管理營運，從不插手運河事務。

美國1977年與巴拿馬簽訂新版《巴拿馬運河條約》和《關於巴拿馬運河永久中立和經營的條約》。根據條約，巴拿馬1999年12月31日收回運河的管理和防務權，駐守運河區的美軍全部撤出。特朗普早前揚言，將採取措施收回巴拿馬運河控制權，立即引起巴拿馬強烈反對。美國國務卿魯比奧日前訪問巴拿馬，稱中國在運河地區的存在違反1977年條約，條約確保運河保持中立及對所有國家開放。本報綜合報道

中美圍繞巴拿馬運河的地緣政治角力持續。 美國國防部長 海格塞斯 巴拿馬總統 穆利諾 巴拿馬公共安全部長 阿夫雷戈