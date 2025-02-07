廣東設民營經濟發展局 增企業合作

【本報綜合報道】廣東省政府周三舉行2025年全省高質量發展大會新聞發布會，透露省發展改革委已正式成立民營經濟發展局。廣東省發展改革委主任艾學峰表示，下一步將積極支持包括民營企業在內的廣大企業在當地發展。

推深圳6個「90%」經驗做法

艾學峰表示，企業是產業發展主體，加快建設現代化產業體系，離不開廣大企業和企業家的強力支撐和砥礪奮進。他指出，廣東將全力支持企業作創新主角，大力推廣深圳6個「90%」經驗做法，即90%以上的創新型企業是本土企業，90%以上的研發機構、研發人員、研發資金、職務發明專利、重大科技項目發明專利集中在企業，以推動創新資源向優質企業聚集。