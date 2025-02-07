中疾控促研流感新冠聯合疫苗

【本報綜合報道】《中國疾病預防控制中心周報》近日公布一項最新研究成果，指新冠病毒與流感病毒呈現「此消彼長」的交替流行模式。新冠病毒可能趨向流感化，形成季節性流行模式，中疾控建議相關部門加速研發流感─新冠聯合疫苗。

「此消彼長」交替流行 中國科學院病原微生物與免疫學重點實驗室、北京市疾控中心、北京地壇醫院等專家組成研究團隊，採集前年11月至去年4月北京地壇醫院、北京市海淀醫院及周邊社區的流感症狀病例樣本，開展27種呼吸道病原體檢測，旨在優化呼吸道傳染病防控策略。結果顯示，當時的呼吸道病原體呈現4輪流行，首輪以肺炎支原體為主，隨後甲流、乙流相繼成為優勢毒株，新冠病毒在去年2月底出現顯著回升，形成第4輪流行高峰。當甲流或乙流處於高活躍期時，新冠病毒傳播會受到抑制，反之亦然。

此外，研究納入的1,513個呼吸道感染病例中，30至40歲人群面臨新冠、流感雙重感染的風險較其他年齡層高出逾兩倍。青少年和長者更易受肺炎支原體、流感嗜血桿菌等病原體侵襲，而28.6％的多種呼吸道病原體混合感染病例出現多重耐藥。研究團隊建議相關部門加速研發流感、新冠聯合疫苗，構建多病原快速檢測平台，將耐藥基因篩查納入常規病原監測，實時追蹤細菌進化動態。