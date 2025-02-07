平均跌5℃ 寒潮刮疾風 廣東今急凍

氣象台續發黃色預警 流感危機升 蛇年首場寒潮來襲，中央氣象台昨日繼續發布大風黃色預警和寒潮藍色預警，華北平原風力異常強勁。南方大部地區降溫4至6℃，部分地區7至8℃，局部地區降溫幅度可達10℃以上。廣東各地今明日平均氣溫將下降3至5℃，下周日將出現過程最低氣溫。

受寒潮影響，黃淮及其以北大部地區過程降溫6至8℃，其中西北地區東部、華北和黃淮的部分地區降溫幅度達10℃以上。最低溫度0℃線明日將南壓到貴州南部至江南南部一帶，青藏高原中北部氣溫將下降8至10℃，昆侖山部分地區降溫12℃以上。寒潮給北方多地持續帶來大風天氣，北京、天津、河北、山東等地陣風或達到8至9級，疊加降溫影響，風寒效應明顯。西南地區東部一帶，四川東部、貴州、廣西西部等地昨天出現小雨，降水向西南一帶收縮。

深圳料回南天機會不大 受新一股冷空氣影響，粵北偏北市縣今早最低氣溫6至9℃，粵西和珠江三角洲中南部市縣14至17℃，其餘市縣10至13℃，白天各地氣溫逐漸下降。粵北大部市縣明早最低氣溫2至5℃，高海拔山區零下2℃至2℃，珠江三角洲南部和粵東市縣8至11℃，粵西市縣11至14℃，其餘市縣5至8℃。深圳氣象部門預計，本輪降溫過後再次出現回南天的可能性不大。

據廣東省氣象部門發布的流感風險地圖，預計廣東多地面臨流感極高風險等級。流感風險極高區域逐漸擴展至除粵西沿海、珠三角南部局部沿海市縣、粵東局部沿海市縣外的廣東大部。嬰幼兒、老年人及慢性基礎病患者，應加強保暖及保持健康飲食，以免讓流感有機可乘。本報綜合報道