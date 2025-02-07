兩岸國際

中央宣傳部前部長北京病逝

中共中央宣傳部前部長王忍之因病醫治無效，周二在北京逝世，享年92歲。王忍之在1987年1月至1992年11月任中宣部部長期間，因和中共中央書記處前書記鄧力群一起引發「姓社姓資」爭議，之後調離中宣部部長職位。（綜合報道）
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