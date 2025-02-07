兩岸國際

上海華略智庫專家意外身亡

上海華略智庫周三在微信公眾號發訃告，指智庫專家李鋒上月27日春節休假期間遭遇意外，經搶救無效，不幸離世。李鋒2006年畢業於南京大學並獲得經濟學博士學位，畢業後曾任職於上海市政府研究室、上海市人民政府發展研究中心並擔任處長。（綜合報道）
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