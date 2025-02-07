春節假期逾5億人次國內遊

【本報綜合報道】文化和旅遊部數據中心測算，今年春節假期8天全國國內出遊達5.01億人次，同比增長5.9%，國內出遊人數創新高；而國內出遊總花費約6,770億元人民幣（約7,239億港元），同比增長7%。

綜合營運商手機信令大數據監測，春節假期浙江省全域錄得3,567.3萬人次旅遊，其中接待過夜遊客2132.2萬人次，全省49家省級以上夜間文化和旅遊消費集聚區累計1,622.3萬人次到訪。山西在春節假期共接待國內遊客逾2,837萬人次，全省66個重點監測景區累計接待約788萬人次，省內遊客佔逾六成，為主要客源。

據第三方大數據綜合測算，四川省在春節假期共接待遊客6,372.22萬人次，正月初一至初七全省A級景區接待人次同比日均增長12%。在過境免簽和入境旅遊支付便利化等政策效應下，接待入境遊客逾1.42萬人次，同比增長208.5%。九寨溝景區在動車開通後的首個春節連續5天門票售罄，至於大熊貓繁育基地、樂山大佛等10多家A級景區，多日接待遊客人次亦達到最大承載量。