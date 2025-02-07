菲拘涉諜中國男 華使館揭拉錯人

【本報綜合報道】菲律賓執法人員上月以涉嫌間諜罪拘捕中國男子鄧元清，中國駐菲律賓大使館周三指摘菲方抹黑，且因混淆姓名漢語拼音而錯誤拘捕同名對象。

菲律賓執法人員上月17日逮捕英文姓名拼音「Yuanqing Deng」的中國男子和另外兩名菲律賓人，繳獲裝有探測儀器的車輛，指控他們涉嫌勘察菲軍事基地和關鍵基礎設施。菲國家調查局局長聖地亞哥（Jaime Santiago）宣稱，被捕中國公民是與中國軍方院校有關的技術軟件工程師，證據是電氣電子工程師學會網站顯示「Yuanqing Deng」來自中國軍方院校，主要從事電子工程領域的研究，發表過多篇學術論文。

被捕人主修煉油 非工程師 中國駐菲使館指出，菲方拘捕的鄧元清絕非中國電子工程領域的鄧姓專家，儘管兩人姓名漢語拼音都是「Yuanqing Deng」。被捕的鄧元清畢業於揚州工業職業技術學院，主修專業是煉油，與菲方宣稱的中國軍方院校電子技術專家相去甚遠。鄧元清妻子亦表明其丈夫絕非間諜，而是一家專門從事自動駕駛汽車技術研發公司的僱員。