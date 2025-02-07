中泰領導人會晤 承諾合作遏網賭電詐

建交半世紀 拓展多方面聯繫 中國國家主席習近平昨日上午，在北京人民大會堂會見來華正式訪問的泰國總理佩通坦。習近平表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐。佩通坦承諾，泰方願同中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪。

習近平強調，面對百年未有之大變局，中泰雙方要鞏固戰略互信，堅定相互支持，以中泰關係的穩定性和確定性應對外部環境的不確定性。中方願同泰方對接發展戰略，拓展互利合作，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中老泰聯通發展構想早日取得更多成果。深化數字經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。

習賀泰成金磚夥伴國 習近平又指，兩國要深化相知相親，共同舉辦豐富多彩的建交50周年慶祝活動，打造更多暖人心、惠民生工程，讓中泰友好深入人心、世代相傳。中方支持泰國擔任瀾湄合作共同主席，祝賀泰國成為金磚夥伴國，願同泰方密切溝通協作，堅定捍衞以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，增進全球南方團結合作，維護世界和平，促進共同發展。

佩通坦表示，很高興在「泰中友誼金色50年」之際訪華。50年來，泰中關係經歷風雨，始終守望相助、共同發展，始終相互信任、尊重彼此核心利益，建立了特殊的友好合作關系。泰方堅定奉行一個中國政策，期待同中方一道，加強高層交往，密切互聯互通、經貿、農業等領域合作，促進人文交流、民心相通，開啟共享和平、共同繁榮的下一個50年，造福子孫後代。中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願同中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。本報綜合報道