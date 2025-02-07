賴清德再表態「兩岸互不隸屬」 國台辦不滿

【本報綜合報道】台灣賴清德近日參加海基會「大陸台商春節活動」時，再度發表「兩岸互不隸屬」。國務院台辦發言人朱鳳蓮周三批評，賴清德口口聲聲說希望台海和平穩定，實則頑固堅持「台獨」立場，不斷宣揚分裂言論，蓄意破壞台海和平，阻撓限制兩岸交流往來，圖謀「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

斥台海危機製造者 朱鳳蓮指出，賴清德近日的言論再次暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的真實面目。

她指出，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但同屬一個中國、台灣是中國不可分割一部分的事實從未改變，也不容改變。只有堅持一個中國原則和「九二共識」，兩岸關係才能改善發展，台海和平才有切實保障，兩岸交流、對話才能順利開展。

朱鳳蓮表示，民進黨當局為了政治私利不惜損害台灣同胞利益福祉。搞「台獨」就沒有台海和平，謀分裂只會害台毀台。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身福祉出發，堅決反對一切謀「獨」挑釁，共同維護台海和平穩定，共同推動兩岸交流合作，共同創造兩岸關系和民族復興的美好未來。