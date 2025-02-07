軍隊裝備科研新規下月實施 增質效管控

【本報綜合報道】中央軍委新修訂的《軍隊裝備科研條例》自下月1日起施行。條例貫徹新時代軍事戰略方針，深刻把握裝備科研工作特點規律，科學規範新形勢下裝備科研工作的基本要求和制度安排，被形容為軍隊裝備科研工作的基本法規。