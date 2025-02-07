軍隊裝備科研新規下月實施 增質效管控
【本報綜合報道】中央軍委新修訂的《軍隊裝備科研條例》自下月1日起施行。條例貫徹新時代軍事戰略方針，深刻把握裝備科研工作特點規律，科學規範新形勢下裝備科研工作的基本要求和制度安排，被形容為軍隊裝備科研工作的基本法規。
適應新時代武器管理要求
條例共8章49條，適應創新構建新時代武器裝備現代化管理體系要求，鮮明立起高質量、高效益、低成本、可持續發展新理念，推動構建自主創新、自主研製、自主可控與開放交流相結合的發展新格局，加快實現裝備科研自立自強。
條例亦堅持創新驅動，落實裝備建設轉型要求，優化完善規劃計劃、立項審批、項目管理等流程機制；並突出分類管理，創新實施裝備預先研究、裝備研製、裝備綜合研究等項目分級分類管理。
此外，條例提及加強質效管控，對裝備科研質量管控、成本管控、驗收評估、成果管理、手段支撐、安全保密等進行系統規範；同時強化監督監管，細化完善行業監督檢查方式、督導整改措施、具體問責情形。
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