兩岸國際

美亞洲象BB 15分鐘懂站立
美國俄勒岡州動物園周一宣布，園內一隻30歲雌性亞洲象上周成功分娩，懷孕超過20個月後誕下一隻健康雌性象寶寶。園方形容這是他們見過最順利的分娩，亞洲象幼崽出生短短15分鐘內就能自行站立，踏出第一步。動物園為象母女提供私人空間建立親密關係，小象將在稍後時間首次向公眾亮相。
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