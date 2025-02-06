華首艘高校科考船 完成海冰同步觀測

【本報綜合報道】中國廣東省廣州中山大學周一公布，中國高校首艘極地破冰科考船「中山大學極地」號上周六執行渤海冬季航次期間，在渤海冰區—遼寧營口順利完成船—岸海冰協同觀測，首次在北半球最低緯度的海冰區成功嘗試了衞星遙感—無人機航飛—科考船聯動的海冰同步觀測，為發展極地立體觀測技術體系累積了寶貴經驗。

據科考隊介紹，上周六上午10時，「中山大學極地」號率先展開無人機觀測作業，以船舶為中心作渤海海冰正射影像測繪；研究人員同時在甲板上開始「溫鹽深剖面儀」（CTD）觀測及採冰作業，獲取海水溫度和鹽度，海冰溫度、鹽度和厚度等物理、化學及生態參數。另一邊廂，在遼寧營口鮁魚圈區金沙灘海岸附近，中山大學測繪科學與技術學院岸基觀測小組控制搭載光學載荷的無人機從海岸出發，同步展開觀測實驗，以「中山大學極地」號為中心，展開渤海海冰測繪的作業。