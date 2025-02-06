月面X今年首登場 呈現地貌光影現象

天津市天文學會理事宋媛媛介紹，上弦月過程中，每當陽光逐漸照亮月球表面的拉卡耶環形山、普爾巴赫環形山和比安基奴斯環形山頂部，月面缺口就會出現類似字母「X」的地貌特徵。她認為現象不僅為天文愛好者提供觀測月球地貌特徵機會，還增加公眾對月球表面形態理解。由於每次「月面X」現象出現時間非常短暫，僅持續約一小時，而且上弦月時刻和月球位置條件苛刻，因此觀測機會十分難得。今年內地公眾仍有5次機會觀測「月面X」，分別是4月5日、6月3日、8月1日、9月29日和11月27日。