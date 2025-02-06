阿航空難揭外物撞機身

【本報綜合報道】哈薩克斯坦交通部周二晚公布去年阿塞拜疆航空公司客機失事的初步調查報告，指事故與鳥類撞擊及氧氣瓶爆炸無關，機身損傷或由外部物體導致。

報告指出，客機當日執飛阿塞拜疆巴庫至俄羅斯格羅茲尼航線。兩次嘗試降落格羅茲尼機場未果，與調度員多次溝通後，機組人員決定返航巴庫。途中，客機主要控制系統出現故障，機組人員決定前往哈薩克阿克套的備用機場緊急降落。報告稱，客機在着陸過程中與地面發生碰撞，解體為多個部分。事故導致機身中部、前部、右翼及駕駛艙下部被大火燒毀，右側發動機受損嚴重，左側發動機部分完好。初步調查發現，客機尾部、穩定器、方向舵、左翼及左側發動機等部位存在多處貫穿性損傷，其中部分損傷呈規則矩形。目前，調查人員已從損傷區域提取出外來異物，正在分析其成分及來源。