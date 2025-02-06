血洗教育中心10死 瑞典槍手飲彈喪生

瑞典厄勒布魯（Orebro）一名男性「孤狼」槍手前天中午闖入一間成人教育中心大開殺戒，造成10人喪生，事後飲彈身亡。警方至今沒有公布槍手身份，正調查其行兇動機，暫排除與恐怖襲擊有關。首相克里斯特森形容，是次事件嚴重性令人難以接受。

該名槍手前天中午闖入厄勒布魯西部一間成人教育中心，之後連開多槍。一名目擊者稱，她看到身旁一名男子肩膀中槍流血，只好拿出披肩與朋友一起替傷者包紮，希望能夠止血。當回頭察看時，她見到另外3人倒地，在場人士無不感到震驚。

另一名教師透露，她在事發時及時打開課室大門，一度聽到槍聲，幸與學生一同成功逃出到室外。

除了逃走，也有教師及學生聽到警報之後躲在室內不動。而部分人則躺在地上等待救援，並且用桌子等物件擋住大門，防止槍手進入。

暫排除與恐襲有關 踏入中午12時33分左右，警方得悉校園發生槍擊事件，大批警察隨後趕到包圍現場，最終發現槍手死亡。警方事後表示，槍手並非關注人物，與當地幫派沒有關係，估計屬獨自行動，現時仍有很多未知數。被問及傷者具體數字時，警方指由於事件較為嚴重，目前無法給予準確數目。

克里斯特森同日出席記者會時表示哀悼，又指是次慘劇屬國家史上最大規模槍擊事件之一。在旁司法大臣斯特勒默則形容，這是一場無法形容的悲劇。國王卡爾十六‧古斯塔夫強調大家均與受事件影響人士同在，同時感謝應急服務人員。

事發成人教育中心專門服務20歲或以上、未完成中學或小學教育人士，也提供幫助移民適應新環境及職業培訓等課程，附近設有其他學校。該中心當天正舉行全國性考試，大批學生完成後匆匆離開，導致校園人流比起平時為少。本報綜合報道