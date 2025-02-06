兩岸國際

拜登傳與荷里活公司合作

美國前總統拜登剛卸任僅兩周，便傳出與荷里活知名經紀公司「創新藝人」簽約。總統特朗普得悉後大感驚訝，質疑記者「在開玩笑」。特朗普又指，自己從對方手中繼承了一個爛攤子，但問題很快會解決，他們要讓美國再次偉大。（綜合報道）
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