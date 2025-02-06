日自衞隊射擊訓練失榴彈

日本陸上自衞隊中部方面總監部周二公布，周一在滋賀縣高島市饗庭野演習場舉行射擊訓練期間，有榴彈彈着點沒法確認，未能排除落到演習場外的可能。陸上自衞隊隊員原本應該裝入一個火藥包，但實際裝入兩個，很可能因為裝藥量增加導致射程變長。（綜合報道）