以軍哨站遇襲 兩士兵喪生

約旦河西岸北部塔亞西爾一個以軍哨站周二遇襲，兩名以軍士兵死亡，有8名士兵受傷，其中兩人傷勢嚴重，槍手隨後被以軍擊斃。武裝組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」讚揚襲擊，稱抵抗將繼續下去，以色列國防軍總參謀長哈列維事後到場視察。（綜合報道）