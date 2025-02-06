美參院確認司法部及退軍部部長提名

【本報綜合報道】美國參議院周二分別表決確認，由佛羅里達州前檢察總長的邦迪（Pam Bondi）出任司法部長，以及由喬治亞州前眾議員的柯林斯（Doug Collins）出任退伍軍人事務部長。

參議院以54票支持對46票反對，確認總統特朗普對邦迪的提名，民主黨參議員費特曼倒戈支持。邦迪早前在提名聽證會上表明，不會利用司法部長職位來推進任何政治議程，獲跨黨派眾議員讚揚。特朗普最初提名前眾議員蓋茨出任司法部長，對方捲入涉付錢與17歲未成年少女性交爭議後放棄提名。

參議院另以77票支持對23票反對，確認柯林斯的提名，成為獲得較多支持的特朗普提名內閣官員。柯林斯是美國空軍後備司令部的牧師，2013年至2021間擔任國會議員，2019年在特朗普面對彈劾調查期間為對方辯護。柯林斯早前表明，不會以犧牲退伍軍人的照護作為削減預算的代價。

料小羅拔‧甘迺迪出任衞生部長 至於提名備受質疑的候任衞生部長小羅拔‧甘迺迪及候任國家情報總監加巴德，周二獲參議院小組委員會通過提名議案，提交參議院全體表決。

原先質疑小羅拔‧甘迺迪的共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy），在小組表決前最後一刻改變態度同意提名。由於共和黨以53比47席控制參議院，兩人提名預計將獲通過。