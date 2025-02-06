特朗普揚言接管加薩 180萬巴人須永久遷出

晤以總理放豪語 不排除軍隊進駐 美國總統特朗普周二在白宮，與到訪的以色列總理內塔尼亞胡舉行會談，討論加薩地帶問題。特朗普發表驚人言論，呼籲180萬巴勒斯坦人永久遷出加薩，由美國接管並開發經濟，更不排除派軍隊進駐。哈馬斯表示，特朗普的言論製造混亂和緊張局勢。沙特阿拉伯則重申，除非巴勒斯坦立國，否則不會與以色列建交。

特朗普在白宮橢圓形辦公室與內塔尼亞胡會晤，雙方其後舉行聯合記者會。特朗普指美國將接管加薩，移除區內所有危險的未爆彈和其他武器，夷平並拆除毀壞的建築物。特朗普指出，巴勒斯坦人應永遠離開加薩，安置到約旦、埃及與其他周邊國家的4至6個區域。他促請阿拉伯國家接納加薩民眾，巴勒斯坦人別無選擇下只能離開加薩。他們重新安置後可擁有幸福生活，不用擔心隨時死亡，甚至不會想返回加薩。

稱助加薩開發經濟 對於會否派遣美軍填補加薩的安全真空，特朗普不排除有可能。他補充道，美國將開發加薩並創造成千上萬就業機會，加薩將成為世界人民的家園，讓整個中東地區引以為傲。至於美國如何以及憑藉甚麼權力接管加薩及長期佔領，特朗普沒有直接回答。特朗普強調並非輕率決定，幾個月以來非常仔細研究，並已經與地區領導人交談，各人都支持美國擁有加薩，開發並創造就業機會的宏偉想法。

特朗普還有意訪問加薩，但沒有透露具體時間。內塔尼亞胡認為特朗普想法新穎，且願意打破傳統思維。哈馬斯高級政治局副主席馬爾祖克稱，考慮到美國在中東地區的關鍵角色，哈馬斯必須與美國談判，但同時對與國際各方會談持開放態度。中國外交部發言人林劍昨回應指，中方始終認為巴人治巴是加薩戰後治理的基本原則，反對針對加薩民眾的強制遷移，希望有關各方以加薩停火和戰後治理為契機，推動巴勒斯坦問題重回以兩國方案為基礎、政治解決的正確軌道，實現中東的持久和平。本報綜合報道