涉竊Google AI機密 華公民在美被增控罪

【本報綜合報道】美國司法部加州三藩市聯邦大陪審團周二提出最新起訴書，指控38歲中國公民丁林葳犯下7項經濟間諜罪及7項竊取商業秘密罪，與他從美國科企Google竊取與人工智能（AI）有關的專有訊息計劃有關。

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丁林葳最先於去年3月被起訴，當時被控以4項竊取商業機密罪，最新起訴書增加更多罪名。起訴書指，Google於2019年聘用丁林葳擔任軟件工程師，在2022年5月到2023年5月左右，他從公司網絡向他的Google Cloud個人帳戶上傳逾1,000份獨特文檔，內含公司機密訊息，包括商業秘密，意圖使中國政府受益。一旦罪成，每項竊取商業秘密罪可面臨最長10年監禁及最高25萬美元（約195萬港元）罰款，每項經濟間諜罪可面臨最長15年監禁及最高500萬美元（約3,900萬港元）罰款。