華傳聚焦查Android涉壟斷 或同查英特爾

【本報綜合報道】英媒周二引述消息報道，中國政府已恢復針對美國科企Google及晶片巨頭英偉達的反壟斷調查，並考慮對另一美國半導體公司英特爾啟動正式調查，以尋求在與美國總統特朗普的談判中取得籌碼。

分析指謀求談判籌碼 知情人士透露，中國監管當局去年12月宣布針對英偉達展開反壟斷調查，目前考慮也正式調查英特爾。但其中一名知情人士指出，對英特爾調查性質還未明確，是否正式啟動調查也可能受到中美關係影響。清華大學國家戰略研究院研究員劉旭認為，科技調查可能是中方對特朗普對華新關稅的報復措施之一，利用反壟斷調查作為貿易談判的工具，未必是保護中國企業的最佳方式，恐引發爭議。

中國市場監督管理總局周二宣布對Google開展反壟斷調查，英媒引述消息指，調查將聚焦Google旗下Android作業系統的主導地位，以及是否損害使用該系統的Oppo、小米等中國手機製造商。知情人士透露，中國監管當局2019年首次啟動對Google的調查，但擱置多年，去年12月才重新啟動，上月曾派員前往Google北京辦公室，要求提供相關資訊。

市場監管部門準備對蘋果相關政策及收費情況作出調查，包括對應用程式收入抽成最多30%及禁用外部支付等規則。若蘋果拒絕調整，可能展開正式調查。