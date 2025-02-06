對華增關稅涵蓋香江貨 美一度停收中港包裹

戰火蔓延 京斥施壓威脅行不通 中美貿易戰愈演愈烈，美國對華加徵10%關稅措施同時適用於香港。美國郵政周二宣布，即日起停收中國內地及香港的包裹，直至另行通知，惟其後改口恢復受理。中國外交部表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，施壓威脅對中國行不通，中方敦促美方糾正錯誤做法，平等磋商解決各自關切，推動中美關係穩定。港府發言人強調假如美方不糾正錯誤行為，將採取一切可能行動，包括循世貿組織途徑捍衞合法權益。

美國總統特朗普日前簽署行政命令，決定自周二起對進口中國商品加徵關稅，並取消小額貨物的最低限度關稅豁免。國土安全部、海關與邊境保護局發出的文件列明，基於特朗普在首個總統任期簽署的《關於香港正常化》行政命令，對華加徵關稅措施適用於香港貨品，同時取消價值800美元（約6,240港元）以下小額商品免稅安排，但不包括個人物品和人道捐贈物資。

《關於香港正常化》行政命令於2020年7月簽署，終止對香港部分特殊待遇。美國是香港第二大出口目的地，去年全年輸出總值2,900多億港元貨品，較前年增加8.5%。在加徵關稅措施下，按照香港前年出口美國數額推算，香港產品需額外交多逾30億港元關稅。

港貨料需多交30億元關稅 美國郵政最新聲明稱，自昨日起繼續接受所有來自中國內地和香港的國際入境郵件和包裹。美國郵政和海關與邊境保護局正密切合作，以實施針對中國新關稅的有效徵收機制，盡可能減少包裹送遞干擾。香港郵政已暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，其他內載文件的郵件則不受影響。澳門郵電局宣布，即日起暫停接收平郵往美國的小包裹及包裹投寄；另由澳門寄往美國的信函、文件及航空郵件（包括小郵包、包裹及特快專遞），將維持正常服務。

去年以小額商品免稅進入美國的包裹超過10億件，佔全美入口貨運量近90%。美國官員稱，中國電商平台Temu、Shein是兩大受益公司，它們直接從中國向美國消費者發貨。不過，美國亞馬遜、沃爾瑪等電商平台亦有透過小額免稅包裹進口商品。美國對外貿易委員會曾警告，削弱小額包裹關稅豁免機制將使消費者損失數十億美元。由於單件小額包裹往往不會在入境口岸嚴格檢查，導致毒品芬太尼及原料能夠藏在包裹內偷運入美國。

特朗普稱不急於與華元首通話 美國白宮發言人萊維特透露，正在努力安排特朗普和中國國家主席習近平通電話，特朗普相隔一天卻轉變口風，指不急於通話。中國外交部指，中方在上月兩國元首通話時已闡明原則立場，雙方已就開展互利合作達成原則共識，對話需要建基於平等和相互尊重基礎。外交部批評美方罔顧中美禁毒合作的成果，執意以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵關稅。施壓和威脅不是同中國打交道的正確方式，中方將堅決維護自身正當權益。本報綜合報道