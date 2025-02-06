兩岸國際

新疆庫車市昨晨現5級地震

當局派員趕赴地震災區進行勘查。 當局派員趕赴地震災區進行勘查。
當局派員趕赴地震災區進行勘查。
【本報綜合報道】中國地震台網正式測定，新疆阿克蘇地區庫車市昨日上午7時42分發生黎克特制5級地震，震源深度10公里。
地震造成當地震感明顯，震央距最近的塔里木鄉13公里，距庫車市區82公里。
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