索道突停運 千人被困玉龍雪山頂

【本報綜合報道】雲南部分地區自1月26日起連續出現大雪天氣，玉龍雪山等多個景區幾乎每日都發出停運通知。遊客張女士周二分享自己兩天前到玉龍雪山遊玩時，因遇大雪天氣而被困山頂的經歷。多個景區一度因大雪停運，不少旅客在旅途中被困於景區內，經歷了數小時的等待後才得以離開。

張女士憶述，周日乘索道纜車到玉龍雪山山頂，當時氣溫為零下6℃，因突降大雪，落山的索道停止運行。當時估計有上千人在山頂滯留長達3小時，張女士表示，期間景區沒有任何人前來處理，最後不得不報警求助。

斥景區無人處理乏應急預案 張女士質疑景區明知道在農曆新年期間山上會有大雪和強風，為甚麼繼續開門和售票，也沒有後備的應急預案。遊客余女士亦有相似經歷，怒斥景區方面無派人到場解決問題，任由遊客在山上冰天雪地中焦急等待。

玉龍雪山景區工作人員表示，雖然景區正常開放，但已開始實行限流措施，且當日的索道門票已經全部售罄。工作人員否認景區無派人回應，指有安排專人到場安撫遊客情緒，向遊客提供糖果、小零食和熱水等，也有人在場維持秩序。