廣東春節接待逾8000萬人次 旅遊收入達797億

【本報綜合報道】廣東省文化和旅遊廳周二發布數據，經初步測算，上月28日至周二的8日春節假期，全省接待遊客8,011.8萬人次，同比增長5.3%﹔實現旅遊收入745.3億元（人民幣‧下同，約797億港元），同比增長7.5%。

當局發補貼 帶動6582萬元訂單

調查結果顯示，春節假期期間，廣東全省4A級及以上景區接待遊客2,558.3萬人次，同比增長6.5%；納入監測的14段古驛道沿線重點區域接待546.8萬人次，增5.1%；13家紅色旅遊經典景區接待165.3萬人次，增5.4%；100個鄉村旅遊點和歷史古村落接待351.3萬人次，增6%；80個重點公共文化機構接待152.9萬人次，增5.5%。廣東省文化和旅遊廳面向遊客及居民共發放800萬元（約855萬港元）的文旅消費券，截至周二中午，「請到廣東過大年」文旅消費補貼活動已帶動訂單金額逾6,155萬元（約6,582萬港元）。