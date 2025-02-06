國安部提醒節後返崗 提高意識牢記「四不」

國家安全部昨日提醒，民眾在蛇年春節假期結束逐漸返回工作崗位之際，仍要時刻繃緊安全防範之弦，提高國家安全意識。牢記「四不」，包括公共Wi-Fi不亂連、返崗檢查不能忘、安全防範不鬆勁、無端搭訕不輕信。

文章指出，公共Wi-Fi的密碼強度弱，接入門檻低，使用人群複雜，具有一定安全隱患。盡量避免連接陌生公共Wi-Fi，並關閉自動網絡連接設置；涉密崗位工作人員要嚴守保密紀律，遵循「上網不涉密、涉密不上網」原則，切勿在連接Wi-Fi情況下傳輸、處理或存儲任何涉及國家秘密或敏感訊息的數據。

勿亂連公共Wi-Fi防洩密 春節假期部分單位可能長時間處於無人、少人狀態，各類辦公設備和重要文件資料存在一定安全風險。核心涉密單位要對辦公環境、辦公設備、涉密載體等全面檢查，及時更新軟件系統與殺毒軟件，避免設備存在洩密安全風險，防範網絡攻擊與惡意軟件竊取數據。

春節長假後前後的工作空檔，易產生安全防範斷層，返崗後可能出現心態鬆懈與行為疏忽。核心要害部門和涉密部門，更需要保持工作連續性，堅持安全防範不鬆勁，防患於未然。相關單位可以多種形式做好保密提醒，明確各崗位保密責任和要求，切實提高工作人員維護國家安全意識和安全防範技能。

借交友敍舊搭訕不輕信 春節假期是社交生活高峰期，境外間諜情報機關可能會假借「交友」、「敍舊」幌子貼靠拉攏，以搭訕、攀拉等方式，有針對性開展情報刺探、滲透策反。涉密崗位工作人員不應輕信在節假日剛剛認識的「新朋友」、突然出現的「老熟人」，不炫耀、透露涉密單位、涉密人員身份、職務等訊息；不透露工作秘密、內部敏感訊息甚至國家秘密。本報綜合報道