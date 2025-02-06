柯粉恐嚇北檢 緩起訴處分

【本報綜合報道】台灣台北市前市長柯文哲捲入京華城弊案後，去年9月2日被台北地方法院裁定無保請回，卻遭台北地檢署提出抗告，最終獲判羈押禁見。一名女「柯粉」寄恐嚇信至台北地檢署，被檢方周二給予緩起訴處分兩年，須提供60小時義務勞務並接受6小時法治教育。

威脅毀多名政客住所 案情指，被告陳女2024年9月16日早上在高雄市住處以手機撰打恐嚇信，內容為若台北地院不判柯文哲無罪定讞並釋放，那麼台北市市議員鍾小平、前民眾黨黨員吳靜怡、中選會主委李進勇、各縣市選務官員、台北地檢署及廉政署、台灣高等法院及台北地院官員、將卸任的司法院長許宗力、副院長蔡炯燉等人住處，將於同年10月3日「裂開倒塌」。

陳女影印恐嚇信後，署名「神（佛菩薩）指派某位無名YouTuber寄信給某人告知京華城案的真正真相」，在高雄燕巢郵局以限時掛號方式寄予北檢主任檢察官。檢方事後指揮中正一警分局搜索陳女住處，查扣相關證物，依恐嚇公眾罪送辦，由於女方坦承罪行，故給予緩起訴處分。