福建鄉鎮發公開信 籲境外涉詐人員回鄉

【本報綜合報道】農曆新年前夕，福建省龍岩市數個鄉鎮街道部門先後向滯留境外涉詐重點人員及親友，發出內容相近的公開信。信件呼籲涉境外詐騙人員盡快返回家鄉，切勿令自己愈陷愈深，不要連累家人和子女，爭取從寬從輕或免於處罰。

長汀縣古城鎮、汀州鎮和漳平市菁城街道、拱橋鎮等鄉鎮街道部門發表公開信，強調目前中國、柬埔寨、緬甸和泰國等國家代表一致表示將加強全方位合作，展開專項行動，採取強而有力的措施，堅決打擊電訊網絡詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困者，逮捕犯罪集團頭目等。

各地有關部門也會協調對接邊境口岸駐點人員，幫助滯留境外的涉詐重點人員回國。

境外非天堂 撈金恐成黃粱夢 公開信表示，境外不是天堂，不會帶來「暴富」，目前境外各類風險隱患因素交織疊加，社會治安混亂，特別是命案、毒打、綁架、水牢、傷害等接連不斷，生命財產安全得不到保障，隨時撈金變成「黃粱一夢」。當局警告目前仍滯留境外的個別人員，非法滯留境外和參與電詐等犯罪活動，還將對家人、子女造成多方面嚴重負面影響，調查發現親屬雙方有涉詐資金往來，將按洗錢罪和包庇罪等罪名予以刑事處罰。