泰總理佩通坦首訪京 盼挽回華遊客信心

將晤中方領導人 或談及遏電騙 應中方邀請，泰國總理佩通坦昨午抵達北京，展開為期4天訪華行程，是其就任後首次正式訪問中國，期間會與中國領導人會晤。泰方在佩通坦出發前表示，希望透過此次訪問加強兩國關係，重塑中國旅客遊泰信心。

佩通坦昨午身穿淺灰色大衣抵京，獲中國外交部副部長華春瑩等人迎接。根據泰媒公布行程，她將晤中國領導人之餘，亦會與在華的泰中企業高層舉行會談，藉此加強兩國夥伴關係。因應第九屆亞洲冬季運動會明天在黑龍江省哈爾濱市舉行開幕式，她屆時亦會北上出席。

將北上出席亞洲冬運會開幕 在出發前，泰國政府發言人前天透露，佩通坦此行旨在加強兩國在多個領域之間聯繫，特別是長期投資關係。該名發言人補充，佩通坦前天在內閣會議曾強調各個政府部門及機構須確保外國遊客安全，並制訂打擊跨國犯罪組織措施，特別是電騙集團。

內地官媒昨天亦發文指，佩通坦此行旨在深化中泰兩國在貿易、投資、經濟及社會等各領域合作，推動雙邊關係全面發展，標示正式開啟兩國建交50周年系列活動，也為推動彼此全面戰略合作夥伴關係及中泰命運共同體建設提供契機。文章另提及，佩通坦將在訪華期間與中方討論電訊詐騙問題，盡力緩解中國旅客遊泰擔憂。

因應內地男演員王星早前在泰國遭到綁架，被迫在鄰國緬甸從事詐騙工作，類似事件持續發酵。澳洲智庫洛伊研究院東南亞計劃研究員雅科布（Rahman Yaacob）估計，由於中國很擔心泰國情況，尤其是網絡詐騙中心，佩通坦此行旨在向華保證，正盡一切努力處理相關問題。

專家料尋求加強基建合作 泰國納瑞宣大學專家錢伯斯（Paul Chambers）則猜測，佩通坦可能允許中國警察在泰可更自由地行動，包括與泰警展開更正式合作，甚至在泰設立中國警察局。他預計佩通坦此行亦會尋求加強與華在基建等領域雙邊合作，例如泰國高鐵項目。本報綜合報道