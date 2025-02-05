黑猩猩能讀懂認知差距 思考心智如人類

零食藏杯猜位置 適當時機給提示 讀懂他人心思，曾被認為是人類獨有的複雜技能，人類兒童一般3歲左右才開始運用該能力。惟根據美國約翰斯霍普金斯大學科學家團隊周一發表在《美國國家科學院院刊》的研究，侏儒黑猩猩亦能讀懂人類思想，並與對方交流知識以獲得食物，為證明猿類可像人類一樣直覺「讀心」，提供迄今為止最有力證據。

實驗期間，3隻雄性侏儒黑猩猩分別與研究員面對面坐，中間桌上倒放3個杯，由他人在其中一個放入零食，再打亂杯的順序，讓研究員找出此杯，找到就可餵零食給面前的侏儒黑猩猩。結果顯示，當侏儒黑猩猩發現對面研究員找到正確杯子時，不會作任何反應，但察覺對方不知道答案時，會迅速用手指向正確杯子提示。

可持相互衝突世界觀 研究結果表明，猿類可同時在腦中持有兩種相互衝突世界觀，既清楚知道食物去向，亦會在發現同伴對同一情況欠缺認知時，積極分享以改變其行為。研究首次在受控環境複製類似的野外發現，即當附近有蛇等潛在威脅，黑猩猩能讀懂同伴對此一無所知，而頻繁發聲警告。

論文作者之一克魯彭耶（Chris Krupenye）表示，感知彼此知識差距的能力是人類最複雜的社會行為核心，亦是人類溝通和策略性合作核心，這種心智理論支持人類教學和語言等許多獨特能力，動物被認為不具備這種能力。今次研究表明人類和其他猿類擁有共同豐富的心智基礎，此能力是由人類共同祖先在數百萬年前進化而來。本報綜合報道